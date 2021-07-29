Россиянин копал яму для туалета и нашел череп с костями

Житель села Криводановка Новосибирской области по просьбе матери копал яму для уличного туалета. Во время строительных работ россиянин нашел в земле древнюю могилу с черепом и костями. Подробностями семья поделилась с «Комсомольской правдой».

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Мужчина начал работы на участке в понедельник, 26 июля. На глубине метра он наткнулся на череп, кости и «какой-то странный гроб». В этой части участка владельцы обычно выращивали картофель. Собственница предположила, что когда-то на территории произошло убийство. Она сообщила о находке в полицию, которая позже обратилась к ученым.

Эксперты провели зачистку и нашли также фрагменты керамики. По данным специалистов, погребение относится к XVIII-XIX векам. «Кто-то из местных жителей был похоронен здесь в деревянном гробу-колоде», — пояснили в местном институте археологии и этнографии. Артефакты передали для исследования в инспекцию по культурному наследию. Там должны определить, является ли находка историческим памятником.

Хозяйка участка не оценила подобную перспективу. «Не нужно здесь музей открывать, мы здесь живем!» — заявила женщина. Однако археологи предположили, что находки могут посчитать культурным слоем села. В свою очередь краеведы отметили, что захоронение считается одиночным, так как «в середине XVIII века кладбище находилось на южной окраине Криводановки, что далеко от места раскопок».

Подобный случай в августе 2020 года произошел в дагестанском селе Уркарах. Местный житель начал во дворе своего дома капитальный ремонт — он выкопал яму глубиной около шести метров и обнаружил две комнаты со скелетами посередине. Вскоре на место выехала бригада археологов, а артефакты должны были отдать на экспертизу.