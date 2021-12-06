Россиянам рассказали о стратегии борьбы с омикрон-штаммом COVID-19

Распространение омикрон-штамма коронавируса можно остановить в России, добросовестно выполняя меры профилактики на любом уровне. О такой стратегии борьбы рассказал телеканалу «Звезда» эксперт, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По его мнению, существующие сейчас вакцины эффективны против новой разновидности коронавируса. Вознесенский предположил, что в борьбе с омикрон-штаммом могут не понадобиться другие средства.

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Вирусолог отметил, что коллеги из ЮАР пока не говорили о случаях тяжелого проявления коронавируса после обнаружения омикрон-штамма.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что новый штамм коронавируса омикрон может способствовать формированию коллективного иммунитета в России. Он уточнил, что появление новых штаммов коронавируса может приводить и к положительным эффектам, например, снижению вирулентности.

По мнению Бутенко, если подтвердится слабая патогенность омикрон-штамма, то его можно использовать для формирования коллективного иммунитета. Однако это предположение должно быть обосновано молекулярно-генетическими исследованиями, наблюдениями и временем.