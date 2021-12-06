Вирусолог назвал плюс появления омикрон-штамма в России

Новый штамм коронавируса омикрон может способствовать формированию коллективного иммунитета в России. Такой плюс появления нового варианта COVID-19 назвал вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко, его слова приводит «Газета.ru».

Бутенко отметил, что появление новых штаммов коронавируса могут приводить и к положительным эффектам, например, снижению вирулентности.

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«Вызывает оптимизм, что в разных странах насчитываются сотни, может быть, тысячи случаев, но нет ни одного летального исхода. Видимо, с этим связано более легкое течение варианта», — заявил Бутенко.

По его словам, вирус может мутировать в безопасный для человека вариант, который будет способствовать формированию естественного иммунитета. Вирусолог привел в пример живую вакцину желтой лихорадки.

«Она была разработана много десятилетий назад из активного и очень опасного вируса, который вызывает геморрагическую лихорадку, удалось получить апатогенный штамм, который используется для вакцинации против желтой лихорадки, не вызывая никаких симптомов, вырабатывает иммунитет», — рассказал вирусолог.

Бутенко подчеркнул, что если подтвердится слабая патогенность омикрон-штамма, то его можно использовать для формированию коллективного иммунитета. Однако это предположение должно быть обоснованно молекулярно-генетическими исследованиями, наблюдениями и временем.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетесов сравнил вытеснение одного штамма коронавируса другим с автомобильными гонками. При этом ученый усомнился в том, что омикрон станет последним вариантом COVID-19. По его словам, «вытеснять другие штаммы могут либо более урожайные разновидности, либо те, которые быстрее размножаются».