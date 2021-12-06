Российский ученый сравнил вытеснение одного штамма COVID-19 другим с автогонками

Член-корреспондент РАН Нетесов: пока нельзя говорить о вытеснении дельты штаммом омикрон

Член-корреспондент РАН Сергей Нетесов сравнил вытеснение одного штамма коронавируса другим с автомобильными гонками. При этом ученый усомнился в том, что омикрон станет последним вариантом COVID-19. Его слова приводит «Радиоточка НСН».

Ученый отметил, что о вытеснении более ранних видов COVID-19 новым штаммом пока говорить нельзя.

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«Вытеснять другие штаммы могут либо более урожайные разновидности, либо те, которые быстрее размножаются. Это как в гонках автомобилей: другие параметры не имеют никакого значения», — прокомментировал Нетесов возможное вытеснение штамма дельта омикроном.

Пока все особенности нового штамма выясняются, некоторые зараженные омикроном еще не прошли весь цикл лечения. По словам Нетесова, хорошим признаком является то, что заболевание, вызванное омикроном, по предварительным данным, протекает легче.

«Это говорит о том, что нам не будет уже так сильно угрожать нехватка мест в палатах интенсивной терапии», — полагает он.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что омикрон-штамм COVID-19 может вытеснить дельту к январю 2022 года. По его словам, если не принимать новые ограничительные меры, мощная вспышка произойдет в январе. При этом иммунолог не исключил, что вытеснения может и не произойти.