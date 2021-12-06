Иммунолог спрогнозировал вытеснение дельты омикрон-штаммом к январю

Иммунолог Крючков: в России омикрон-штамм может вытеснить дельту к январю 2022 года

Омикрон-штамм COVID-19 может вытеснить дельту к январю 2022 года. Спрогнозировал распространение южноафриканского штамма в России иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, сообщает Ura.ru.

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«Когда это произойдет, будет зависеть от того, насколько мощно он попадет в Россию, в зависимости от начального посева. Завоз уже произошел. Если закроем авиасообщение с южноафриканскими странами, выиграем только недели три или полтора месяца», — сказал Крючков.

По его словам, если не принимать новые ограничительные меры, мощная вспышка произойдет в январе. При этом иммунолог не исключил, что вытеснения может не произойти.

«Но если судить по провинциям Южной Африки, то там все [процесс вытеснения] идет очень быстро», — подытожил он.

Роспотребнадзор подтвердил первые случаи омикрон-штамма в России в понедельник, 6 декабря. Его обнаружили у двоих россиян, которые прилетели из ЮАР. Помимо этого, штаммы коронавируса еще у 10 туристов, чьи ПЦР-тесты оказались положительными, пока определяются.

Во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что омикрон способен вытеснить другие штаммы, и уже в ближайшее время половина пациентов в Европе будет заражена именно этим вариантом.