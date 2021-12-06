Интуиция помогла мужчине разбогатеть на 3,6 миллиона рублей

Житель американского города Хейгерстаун, штат Мэриленд сорвал джекпот в лотерею и разбогател на 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей). Об этом сообщает информационное агентство UPI.

38-летний мужчина рассказал, что иногда покупает лотерейные билеты, но, как правило, не участвует в моментальной лотерее. Недавно интуиция подсказала мужчине, что он должен пойти в паб и приобрести билет, который он обычно не берет.

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«Я не знаю, почему, но у меня была навязчивая мысль о билетах моментальной лотереи. У меня в руке была купюра в пять долларов (368 рублей), и я взял первый билет за эту цену, который увидел», — рассказал американец. Мужчина отнес билет домой, где стер защитный слой и узнал, что интуиция помогла ему выиграть приз в 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей).

«Я протер глаза, чтобы убедиться, что действительно это вижу», — подчеркнул он. После этого американец не мог заснуть из-за прилива адреналина и волнения.

Пабу, где победитель приобрел выигрышный билет, досталось вознаграждение в размере 500 долларов (36,8 тысячи рублей).

Ранее также сообщалось, что интуиция помогла жительнице американской деревни Нью-Хейвен, штат Мичиган, выиграть в лотерею и разбогатеть на миллион долларов.