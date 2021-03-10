Интуиция помогла женщине разбогатеть на 74 миллиона рублей

Интуиция помогла жительнице американской деревни Нью-Хейвен, штат Мичиган, выиграть в лотерею и разбогатеть на миллион долларов. Об этом сообщает издание M Live.

26-летняя Рниша Вудс (Rnysha Woods) часто играет в лотерею. Когда она в очередной раз отправилась покупать лотерейные билеты на автозаправочную станцию, интуиция подсказала ей взять их больше, чем обычно.

«Я купила несколько билетов и проверила их сразу после розыгрыша. Когда я увидела пять совпавших цифр, я не поверила глазам. Я начала кричать: "Мы богаты!"» — рассказала она. Она выиграла миллион долларов (74 миллиона рублей) в результате розыгрыша 15 января.

Женщина забрала приз в штаб-квартире лотереи. Благодаря этим деньгам она планирует помочь семье.

Ранее сообщалось, что житель американского города Роузборо, штат Северная Каролина, сорвал джекпот в лотерею благодаря интуиции и решил потратить деньги на похороны отца. «Что-то подсказало мне, что нужно остановиться у магазина и купить там билет», — рассказал американец.