Несчастливая женщина решила испытать удачу и выиграла около 20 миллионов рублей

Жительница американского города Колумбия, штат Южная Каролина, чувствовала себя несчастливой, но решила испытать удачу и сорвала джекпот. Об этом сообщает издание The State.

Победительница, которая предпочла остаться анонимной, рассказала, что была несчастна, но у нее было ощущение, что вот-вот все изменится. Она решила проверить свою интуицию и купила билет моментальной лотереи за 10 долларов (790 рублей).

Когда американка стерла защитный слой, она обнаружила, что выиграла главный приз в 250 тысяч долларов (около 20 миллионов рублей).

«Я думала, меня подводят глаза. Я упала на пол от неожиданности. Я урвала этот шанс», — заявила она. Женщина не уточнила, как именно собирается потратить полученное состояние.

Магазин, где американка приобрела выигрышный билет, получил за его продажу комиссию в 2,5 тысячи долларов (почти 200 тысяч рублей). Представители лотереи сообщили, что шанс женщины на выигрыш был один на 780 тысяч. Еще один главный приз лотереи до сих пор не востребован.

Ранее сообщалось, что четверо бездомных мужчин во французском городе Брест сорвали джекпот благодаря лотерейному билету, который отдал им незнакомец. Они поделили выигрыш поровну.