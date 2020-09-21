Женщина застряла на обочине со спущенным колесом и озолотилась

Жительница американского города Фейетвилл, штат Северная Каролина, узнала о том, что сорвала джекпот, когда застряла на обочине дороги с пробитым колесом. Об этом сообщает издание UPI.

День Тамары Ортиз (Tamara Ortiz) начался с неудачи. Она оказалась на обочине дороги со спущенным колесом. Американка попросила друга приехать и забрать ее.

В ожидании спасения Ортиз проверила со своего мобильного телефона электронную почту и обнаружила письмо с уведомлением о том, что она выиграла 100 тысяч долларов (7,6 миллиона рублей). Купленный ею лотерейный билет стал победителем в результате розыгрыша «Второй шанс» 9 сентября. «Мой билет выбрали из более чем 10,9 миллиона», — подчеркнула она.

«Я посмотрела на него и выронила телефон. Я всегда верила во вторые шансы, но теперь верю в них еще больше», — рассказала женщина. По ее словам, выигрыш дал ей второй шанс на хороший день.

Ортиз планирует радикально решить проблему с проколотой шиной и приобрести на призовые деньги новый автомобиль Honda Accord.

Ранее сообщалось, что ссора в австралийской семье закончилась крупным выигрышем в лотерею. Супруги повздорили и сыграли в лотерею по отдельности, в результате чего сорвали джекпот.