Четверо бездомных разбогатели благодаря подарку незнакомца

Четверо бездомных мужчин во французском городе Брест сорвали джекпот благодаря лотерейному билету, который отдал им незнакомец. Об этом сообщает издание NDTV.

Четверо нищих в возрасте около 30 лет просили милостыню рядом с магазином, где продавались лотерейные билеты. Покупатель вышел из магазина и отдал им купленный за один евро (91 рубль) билет моментальной лотереи.

Бездомные стерли защитный слой и обнаружили, что выиграли 50 тысяч евро (4,5 миллиона рублей). Они поделили выигрыш поровну.

«Они были ошеломлены, но очень рады», — сказал представитель лотереи. Он добавил, что похоже, у квартета немедленно возник план, как быстро потратить деньги.

Ранее сообщалось, что в штате Колорадо бездомный Майкл Ингфорс (Michael Engfors) выиграл в лотерею Eternal splendor 500 тысяч долларов. Он заявил, что хочет встать на ноги и наладить контакт со своей дочерью, которую не видел уже 20 лет.