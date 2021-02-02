Мужчина разбогател благодаря интуиции и решил потратить деньги на похороны отца

Житель американского города Роузборо, штат Северная Каролина, сорвал джекпот в лотерею благодаря интуиции и решил потратить деньги на похороны отца. Об этом сообщает сайт телеканала Fox 8.

Харви Смит (Harvey Smith) купил билет моментальной лотереи за пять долларов (380 рублей) благодаря интуиции.

«Что-то подсказало мне, что нужно остановиться у магазина и купить там билет», — рассказал американец.

Билет принес ему 200 тысяч долларов (15,2 миллиона рублей). После уплаты налогов победитель смог забрать 141,5 тысячи долларов (10,8 миллиона рублей).

Мужчина рассказал, что выигранные деньги помогут ему и его семье восстановиться после смерти его отца, который скончался на Рождество. Часть средств американец потратит на выплату долга за похороны и покупку надгробия.

«Потом я просто поживу в свое удовольствие и позабочусь о моих племянниках, племянницах, брате и матери», — отметил он.

Ранее сообщалось, что житель Южно-Африканской Республики сорвал джекпот в лотерею и решил потратить часть денег на надгробие для покойного отца. Он намерен сохранить в тайне свои богатства.