Мужчина решил потратить выигрыш в лотерею на надгробие

Житель Южно-Африканской Республики сорвал джекпот в лотерею и решил потратить часть денег на надгробие для покойного отца. Об этом сообщает сайт Dispatch Live.

Владелец малого бизнеса сначала не поверил, когда узнал, что купленный им за 20 рэндов (83 рубля) лотерейный билет принес ему выигрыш в 37,9 миллиона рэндов (157,8 миллиона рублей).

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«С тех пор, как я узнал, что сорвал джекпот, я не мог спокойно спать. У меня были смешанные эмоции. С одной стороны, я был спокоен, с другой — нервничал. Это были американские горки эмоций. Я две ночи спал с билетом под подушкой и просыпался каждый час, чтобы убедиться, что это не сон, и я действительно выиграл», — сказал победитель.

Он намерен сохранить в тайне свои богатства. «Я не планирую рассказывать об этом никому в моей семье, включая мать. Я боюсь, что, если скажу ей, она может начать волноваться и проболтаться своей лучшей подруге, а та расскажет остальным. Это может создать нежелательные проблемы и поставить под угрозу мою безопасность», — пояснил он.

Первое, что он собирается сделать с полученными деньгами — установить надгробный камень умершему отцу и купить автомобиль для своего бизнеса, так как ему нужно по работе ездить по области и встречаться с клиентами. Кроме того, он хочет достроить второй этаж к дому матери.

Он приобретет себе подходящий дом в одном из элитных жилых районов провинции только в следующем году, потому что не хочет, чтобы люди начали подозревать, что он выиграл в лотерею. Также победитель планирует вложить небольшую сумму денег в свой бизнес, а оставшуюся часть выигрыша — инвестировать.

Ранее сообщалось, что житель американского города Кимбал, штат Небраска, использовал в игре в лотерею даты рождения и смерти жены и выиграл сотни тысяч долларов. Победитель не уточнил, на что он планирует потратить выигранные деньги.