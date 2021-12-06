Максим Галкин смутил подписчиков снимком необычного педикюра

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин поделился снимком необычного педикюра и смутил поклонников. Соответствующие кадры и комментарии появились на его странице в Instagram.

Пародист опубликовал фото, на котором показал рисунок на ногтях, сделанный в честь 120-летия со дня рождения Уолта Диснея. На размещенном кадре видно, что на большой палец мастер нанес изображение мультипликационного персонажа Микки-Мауса. «Вот решил поздравить нас всех с юбилеем классика. Да и у меня сегодня именины», — подписал мужчина пост.

Подписчики неоднозначно отнеслись к новым фото телеведущего, о чем написали в многочисленных комментариях. Так, одни фанаты раскритиковали Галкина. «Не увлекайтесь», «Это уже перебор», «Похоже я шуток не понимаю», «Как-то не очень приятно смотреть. Пардон», «Куда мир катится?», «Только не вы!» — высказывались они.

В то же время другие оценили юмор Галкина: «Умора», «Оригинальное поздравление», «Мужских ног в Instagram я еще не видел», «Пост смешной, но комментарии еще лучше», «Какие красивые ногти», «Максим, вы провокатор, представляю ваши комментарии».

В ноябре российский певец Николай Басков удивил поклонников ярким маникюром. Музыкант продемонстрировал новую татуировку на шее в виде кубка с надписью Voice («Голос») и накрашенные черным лаком ногти. «Всем легкой недели и не бойтесь экспериментов», — подписал он изображение.