В Греции рассказали, что страна за счет переброски военной техники США и войск через ее территорию превращается в стратегическую базу НАТО, нацеленную на юг России, сфокусированную на Крыме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление греческой организации «Клуб друзей Крыма».

Документ подписали от имени Координационного комитета клуба бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции Костас Исихос, бывший первый заместитель министра финансов Надя Валавани и адвокат Яннис Рахиотис.

«Американское неоколониальное правление в Греции снова усиливается. Последнее обновление Соглашения о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США с преобразованием его из годового в пятилетнее и с возможностью продления на неограниченный срок подтверждает наши оценки того, что наша страна становится стратегической базой евроатлантизма, нацеленной на Балканы и еще дальше на север, к Черному морю и югу России, фокусируясь на Крыме», — отмечается в заявлении.

В тексте также говорится, что Черное море уже постепенно превращается в «горячую» зону воздушных и морских наступательных операций. Авторы заявления отметили, что множество боевых самолетов и кораблей НАТО, в том числе греческих и турецких, участвуют «бок о бок в эскалации напряженности».

Кроме того, «Клуб друзей Крыма» выступил против «дипломатического и политического возмездия» в виде санкций США и Евросоюза (ЕС) против Крыма и России, а также за укрепление дружбы и сотрудничества греческого народа с народом Крыма.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

