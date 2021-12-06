Мужчина больше 45 лет прожил с поднятой вверх рукой

Житель Индии больше 45 лет прожил с поднятой рукой в доказательство преданности богу Шиве и не планирует опускать ее. Об этом сообщает Unilad.

В 1973 году Амар Бхарати вел скромную жизнь и работал в Индийском банке. У него были жена и трое детей. Неожиданно он решил бросить все, что у него было, и посвятить свою жизнь богу Шиве.

Материалы по теме Отжимающиеся мальчики и гигантские валенки Как россиянин ищет безумных рекордсменов по всей стране Сперва добейся Ягодицы-гиганты, стриптиз без рук и толпа карликов: самые странные герои 2017-го

В доказательство приверженности божеству и в знак поддержки мира во всем мире мужчина решил держать руку поднятой вверх и никогда не опускать ее. Поначалу он испытывал сильную боль. Но спустя около двух лет боль угасла, и мужчина перестал чувствовать руку, так как она атрофировалась.

«Я не прошу многого. Почему мы вечно ругаемся друг с другом? Почему вокруг так много ненависти и вражды? Я хочу, чтобы все индийцы жили в мире. Я хочу, чтобы весь мир жил в мире», — заявил мужчина.

Даже если он захочет опустить руку, он не сможет сделать это из-за повреждения нервов и отсутствия кровообращения в конечности.

Шива — одно из божеств верховной триады в индуизме. Он олицетворяет одновременно разрушительное и созидательное начало.

Ранее сообщалось, что спасатели в провинции Пхитсанулок, Таиланд, вызволили буддистского монаха, который ушел медитировать и оказался заперт в затопленной пещере на несколько дней. Если бы монаха не хватились, он мог бы погибнуть.