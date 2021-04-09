Застрявшего в пещере во время медитации буддистского монаха спасли от гибели

Спасатели в провинции Пхитсанулок, Таиланд, вызволили буддистского монаха, который ушел медитировать и оказался заперт в затопленной пещере на несколько дней. Об этом сообщает сайт телеканала CNN.

В воскресенье, 4 апреля, 46-летний монах-пилигрим Фра Аджарн Манас (Phra Ajarn Manas), который прибыл из другой провинции, зашел в пещеру Пра Нгам, чтобы предаться там медитации.

В воскресенье на провинцию обрушился мощный ливень, который продолжался до среды. Он затопил часть пещеры, где находился Манас. В результате мужчина не смог самостоятельно выбраться. Если бы монаха не хватились, он мог бы погибнуть.

Днем во вторник местные жители сообщили спасателям о запертом в пещере пилигриме. Спасатели зашли внутрь в поисках Манаса, но спустя час им пришлось прекратить поисковую операцию, так как уровень воды в пещере продолжал подниматься.

В среду около 11:30 по местному времени сотрудникам экстренных служб, наконец, удалось добраться до мужчины. Спасатели опубликовали в Facebook фотографию, на которой виден сидящий в пещере монах, которому измеряют его кровяное давление.

Один из спасателей подтвердил, что Манаса вывели из пещеры и оказали ему первую помощь. В операции участвовали 17 дайверов.

Ранее сообщалось, что в Тайване исчезнувшего мужчину спасли из пещеры под заброшенной электростанцией. Его разыскивали 40 дней.