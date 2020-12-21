Исчезнувшего мужчину искали 40 дней и нашли спящим в пещере

В Тайване исчезнувшего мужчину спасли из пещеры под заброшенной электростанцией. Его разыскивали 40 дней, сообщает AsiaOne.

Об исчезновении мужчины стало известно 16 ноября. В последний раз его видели, когда он ехал на скутере в горах в районе тайваньского города Тайчжун. Затем он, предположительно, упал в расщелину глубиной 100 метров.

15 декабря в полицию обратился охотник, который нашел в пещере спящего мужчину. Полицейские отыскали его и доставили в больницу. Отмечается, что он слаб, однако его состояние стабильно. Каким образом ему удалось выжить, и чем он питался все это время, остается неизвестным.

В 2018 году сообщалось, что турист из американского штата Огайо отправился в поход к вулкану Сент-Хеленс и заблудился. В течение шести дней он питался дикими ягодами. Кроме того, мужчина убивал и ел донимавших его пчел.