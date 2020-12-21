Из жизни
 
Последние новости
Мишустин дал поручения по итогам пресс-конференции Путина
Оценена вероятность приостановки авиасообщения России с Великобританией
Россия испытала летающую боевую машину десанта
В России зафиксирован новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки
В России за сутки умерли 493 пациента с коронавирусом
Заподозренный в поножовщине бывший игрок «Спартака» прокомментировал свой арест
Активисты напали на Кайли Дженнер из-за ее любви к меховым изделиям
Курс рубля упал
Шнурову напомнили про обещание сказать Путину «хватит» при встрече
Российские компании не поняли уступок по налогам
Новости партнеров
Прослушать новость

Исчезнувшего мужчину искали 40 дней и нашли спящим в пещере

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: NOWnews / YouTube

В Тайване исчезнувшего мужчину спасли из пещеры под заброшенной электростанцией. Его разыскивали 40 дней, сообщает AsiaOne.

Об исчезновении мужчины стало известно 16 ноября. В последний раз его видели, когда он ехал на скутере в горах в районе тайваньского города Тайчжун. Затем он, предположительно, упал в расщелину глубиной 100 метров.

15 декабря в полицию обратился охотник, который нашел в пещере спящего мужчину. Полицейские отыскали его и доставили в больницу. Отмечается, что он слаб, однако его состояние стабильно. Каким образом ему удалось выжить, и чем он питался все это время, остается неизвестным.

В 2018 году сообщалось, что турист из американского штата Огайо отправился в поход к вулкану Сент-Хеленс и заблудился. В течение шести дней он питался дикими ягодами. Кроме того, мужчина убивал и ел донимавших его пчел.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Man in stable condition after 40 days in Taichung cave
Студентка потерялась в лесу и прожила шесть дней в пещере
Заблудившийся американец шесть дней ел пчел
Забытый в пещере американский студент три дня лизал стены
Другие материалы рубрики
Из жизни00:01 7 октября
Кендра Хэтчер и Рикардо Паниагуа

Одержимая страстью

Слежка, киллер и прокол: ревнивая девушка решила вернуть любимого и села в тюрьму до конца жизни
09:5417 декабря

У жаловавшегося на головную боль 20-летнего юноши нашли смертоносную болезнь

08:5517 декабря

Школьница вернула владельцам найденные деньги и спасла им Рождество

07:5217 декабря

Принц Гарри и Меган Маркл станут ведущими подкастов на Spotify

Из жизни00:03 2 октября
Мишель Фурнире (в центре)

Монстр из ниоткуда

Пропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
07:0017 декабря

Начальница голых уборщиц защитила раздевающихся для клиентов сотрудниц

05:0017 декабря

На пляж курортного города вымыло партию кокаина на десятки миллионов рублей

02:0117 декабря

Мужчина пришел в ресторан, ничего не заказал и оставил 410 тысяч рублей чаевых

Из жизни00:0126 сентября
Томас Маршалл, Дональд Макартур и Джеймс Дукат возле маяка на Эйлин-Мор

Остров проклятых

Смотрители маяка бесследно исчезли с безлюдного острова. Перед пропажей они оставили странные записи
20:3516 декабря

Выпивавшая 20 банок колы в день женщина рассказала о похудении на 58 килограммов

19:2316 декабря

Хобби принесло британской королеве миллиарды рублей

18:1716 декабря

Диетолог посоветовала блюдо для спасения от похмелья

Россия
В России зафиксирован новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки
В России за сутки умерли 493 пациента с коронавирусом
«Некоторые вырабатывают страшное количество вируса»
2020-й стал годом коронавируса. Что о COVID-19 узнали ученые и каким будет 2021-й?
Депутат Госдумы призвал власти прекратить авиасообщение с Великобританией
«Макароны в цене растут — с какой стати?»
Где деньги и как победить пандемию — главные цитаты с пресс-конференции Путина
«Надежда есть всегда, даже если никто не верит»
Тысячи людей в России страдают от редких болезней. Как их можно спасти?
Все материалы
Мир
Буря в пустынях
Война в Сирии, революции и нищета: чем закончилась «арабская весна» и почему она может повториться?
Джо БайденВыборщики избрали Байдена новым президентом США
Демократ признал себя избранным президентом. Трамп продолжает говорить о фальсификациях
Все материалы
Бывший СССР
В Казахстане началось массовое производство вакцины «Спутник V»
В Карабахе нашли считавшихся пропавшими 70 дней военных
Перешли границы
Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан
Милиция Минска сообщила о задержании около 100 протестующих
«Это болезненно для России»
Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
В Минске на акциях протеста снова начались задержания
«Видно, что их пытали»
Армян убеждают, что в Карабахе безопасно. Почему они отказываются верить в мир и возвращаться?
Все материалы
Экономика
Подсчитано влияние коронавируса на зарплату россиян
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
В России предложили провести «умную оптимизацию» госаппарата
Изменяться. Мыслить. Выстраивать.
Какие навыки потребуются для работы в 21 веке
Попросили остаться
Российские миллиардеры годами уводили деньги в офшоры. Как этому хотят положить конец?
В России создадут аналог самого популярного приложения года
В тяжелый год
Как Краснодарский край поддержал свою экономику
Все материалы
Силовые структуры
В Петербурге избили заступившуюся за дочь семью
Вышел из круга
Вора в законе Белого в США называли главой русской мафии. Почему перед смертью о нем все забыли?
Названы главные победы СВР за 100 лет
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Глава СВР описал предателей словами «сгорели в огне ада»
Архивное фото«Был у пацанов дух»
Участники подростковых банд 80-х — о том, как советская молодежь билась за улицы и районы
В Петербурге убили известного ученого
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Опубликовано видео победы Головкина нокаутом
Виктор Якушев«Он не собирался умирать»
Звезда сборной СССР по хоккею погиб при странных обстоятельствах. Виновных не могут найти уже 20 лет
Навка объяснила свое разочарование в США
Улица роз
Долгожданная битва МЮ с «Лидсом», лондонское дерби и испытание для «Арсенала» — интриги тура АПЛ
В сети появилось видео главного боя ACA 116
«От него требовали победы любой ценой»
Советский атлет обманул весь мир, чтобы победить. Как он стал главным мошенником в истории спорта?
Названы лучшие футболисты тура АПЛ
Все материалы
Культура
«Я вам не подруга»
Новые губы, смузи из долларов и совесть силовиков: главная музыка месяца
«Человечество состоит из противных и завистливых»
Путин, искусственный интеллект и мифы о восстании машин: как технологии изменят жизнь людей
Гражданин Манк
Голливуд, нацисты и главный фильм в истории кино: какой получилась новая лента Финчера
«Демонические советские злодеи»
 
Все материалы
Интернет и СМИ
Николай Дроздов рассказал о воспитании преемника
Инстинкт сохранения
Данные о жизни людей по всему миру стали товаром. Они нужны и мошенникам, и спецслужбам
Названы регионы России с самыми недоброжелательными жителями
«Пришло время все разрушить»
У Цукерберга отбирают WhatsApp и Instagram. Почему власти США вдруг объявили его врагом демократии?
Популярного блогера обрекли на «неделю секса в носках»
На темной стороне
Рабство, пытки и смерть в прямом эфире — будни российских стримеров. Почему это смотрят миллионы?
Доктор Мясников посоветовал задавшему Путину вопрос россиянину извиниться
Все материалы
Ценности
«Мы ехали двое суток, я плакала всю дорогу»
Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
Майли СайрусГрязный шик
Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»
Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
Кит Флинт«Удовольствие от боли — порочно»
Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Полицейские по ошибке арестовали невиновную голую женщину и попали на видео
Американцам предложат включить в рацион мясо питонов
Честный мужчина нашел на тротуаре сотни тысяч рублей и вернул их владельцам
«Ребенок — это слишком большие траты»
Истории людей, которые заводят пугающе реалистичных кукол вместо детей
Девушка подралась в магазине за PlayStation 5 и была нокаутирована
«Я чувствовал себя особенным»
Шизофреник 14 лет притворялся красавцем и гением, чтобы стать отцом 36 детей. Почему все ему верили?
Все материалы
Собрана первая партия прототипов обновленной Lada Vesta
Отмечаем 50-летие суперкара Lamborghini Urraco
Чем запомнился «маленький бык» и почему его смогли поставить в гараж далеко не все желающие?
Китайцы показали 680-сильный кроссовер вдвое дешевле BMW X5
Почему за ним охотятся коллекционеры? Обзор купе Mercedes W126
Видео: легендарное купе Mercedes-Benz 560 SEC AMG! Почему оно стоит 9 миллионов рублей?
В России продают новый электрокар Volkswagen китайской сборки
Встретимся после конца света: Урал на гусеницах для любителей выживать
Видео: самый дорогой и странный Урал ультимативной проходимости — советская техника постапокалипсиса
Jaguar Land Rover приостановил производство седанов
Все материалы
Дом
Морг в российском городе переделают в гостиницу
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Названы самые дорогие города для жизни за границей
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Россияне пожаловались на установившего прошлогоднюю новогоднюю елку депутата
Продавцы квартир в Москве начали проводить кастинги среди покупателей
Крымский вал
На любимом курорте россиян — дефицит жилья. Где в Крыму остались дешевые квартиры и как их купить?
Все материалы
Нацпроекты
Тепловой удар
Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?
«Молодые и здоровые могут за три дня оказаться в реанимации»
Врач из «красной зоны» — об опасных симптомах и непредсказуемости коронавируса
«Люди бычки на пол кидают — они не будут заморачиваться»
Россияне не желают сортировать мусор. Как их заставить?
«Вот оно, счастье»
Стерхи, подвесные мосты и реликтовые леса: чем удивят россиян новые национальные парки?
Все материалы