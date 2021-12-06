Глава Мюнхенской конференции оценил шансы Украины на вступление в НАТО

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер посоветовал Украине при выстраивании отношений с Украиной брать пример с Финляндии, которая входит в состав Европейского союза (ЕС), но не является членом альянса. Такое мнение он выразил в интервью изданию Handelsblatt.

Немецкий дипломат заявил, что Россия давно опасается, что США намереваются ввести Украину в состав НАТО. Однако, подчеркнул Ишингер, «для России это красная черта».

При этом, Ишингер отметил, что сейчас нельзя с уверенностью сказать, что Украина никогда не присоединится к НАТО. Он подчеркнул, что пока не верит в якобы «предстоящее вторжение России на Украину, которого некоторые опасаются». Дипломат считает, что новое правительство ФРГ должно способствовать развитию диалога, с одной стороны, между Евросоюзом и НАТО, а с другой стороны — с Москвой.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников попросил военных из Англии, США и Канады защитить целостность государства в случае агрессии со стороны России. Министр также призвал «англосаксонских союзников» предоставлять помощь Украине не по линии НАТО, а также путем отправки в страну большего количества военных инструкторов.