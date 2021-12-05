На Украине попросили американских военных защитить страну от России

Министр обороны Украины Алексей Резников попросил военных из Англии, США и Канады защитить целостность государства в случае агрессии со стороны России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью главы украинского оборонного ведомства изданию The Globe and Mail, речь идет об американских, канадских и британских формированиях.

Они, по мнению Резникова, должны быть расквартированы в тех районах страны, которые «могут стать позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения России». Министр также призвал «англосаксонских союзников» предоставлять помощь Украине не по линии НАТО. Примером такого сотрудничества может быть отправка в страну большего количества военных инструкторов.

«Было бы хорошо, если бы канадских инструкторов разместили в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Змеиный. Вместе с ребятами из Соединенного Королевства, с ребятами из США, в рамках двусторонних платформ, без НАТО. Три флага должны развеваться у этих территорий. Это будет хороший знак русским, что вы здесь», — сказал Резников.

Тем временем в российском МИД назвали виновных в невыполнении Минских соглашений. По мнению заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, Украина пытается использовать сам факт невыполнения заключенных в столице Белоруссии договоренностей, чтобы Евросоюз продолжал придерживаться санкционной политики в отношении Москвы.