В российском МИД назвали виновных в невыполнении Минских соглашений

Страны Запада должны принудить официальный Киев к выполнению Минских соглашений. Такого мнения, как сообщает РИА Новости, придерживается заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, который также назвал виновных в невыполнении мирных договоренностей.

«Мы не против того, чтобы США сыграли какую-то роль, но эта роль, на наш взгляд, должна состоять, прежде всего, в принуждении Киева к полному выполнению Минских договоренностей, которым нет никакой альтернативы», — сказал замглавы МИД. Он также добавил, что Украина пытается использовать сам факт невыполнения подписанных в столице Белоруссии соглашений. Это делается для того, чтобы Евросоюз продолжал придерживаться санкционной политики в отношении Москвы.

«Это очень нравится президенту Украины Владимиру Зеленскому, и он постоянно об этом говорит, и также продолжать удерживать фокус НАТОвской активности на восточном фланге. Вот и вся незатейливая внешнеполитическая комбинация. Мы ее прекрасно видим», — констатировал дипломат.

Тем временем схожую позицию озвучил глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, Украина не станет выполнять Минские соглашения по собственной воле, другие стороны должны заставлять ее это делать. Он добавил, что Германия и Франция «пока манкируют своими обязательствами», но Россия не оставляет попыток привлечения внимания к ситуации.