Лавров посоветовал не оставлять Украину «наедине со своей совестью»

Украина не станет выполнять Минские соглашения по собственной воле, другие стороны должны заставлять ее это делать. Глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» посоветовал не оставлять Украину без надзора партнеров.

«Если ее [Украину] оставить наедине с собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять, именно для этого и был создан "нормандский формат"», — сказал министр иностранных дел России.

Он добавил, что Германия и Франция «пока манкируют своими обязательствами», но Россия не оставляет попыток привлечения внимания к ситуации.

Ранее Лавров заявил, что США готовы содействовать выполнению Украиной Минских соглашений для урегулирования кризиса. По словам российского министра, возможности американской стороны можно использовать для мирного процесса на украинском юго-востоке. Он также отметил, что США заверили Россию, что своими усилиями по урегулированию на Украине не хотят подорвать работу «нормандского формата».