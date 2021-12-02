Лавров заявил о готовности США помогать в урегулировании на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США готовы содействовать выполнению Украиной Минских соглашений для урегулирования кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского министра, возможности американской стороны можно использовать для мирного процесса на украинском юго-востоке. Он также отметил, что США заверили Россию, что своими усилиями по урегулированию на Украине не хотят подорвать работу «нормандского формата».

Лавров заявил, что Россия не отказывается от контактов по Украине и готова к сотрудничеству, в том числе с США. Москве главное понимать, на что будут направлены действия Вашингтона. Также министр сообщил, что во время заседания Совета глав МИД стран ОБСЕ, российская делегация распространила между участниками распечатки с текстом Минских соглашений.

Ранее Лавров провел 40-минутный раунд переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. На встрече главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию с работой посольств России и США, затронули темы нормализации кризиса на юго-востоке Украины и процесса по возобновлению иранской ядерной сделки.