Доктор Комаровский развеял миф о вреде телевизора для детей

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский развеял миф о том, что работающий телевизор вреден для спящего ребенка. Об этом доктор высказался в рубрике «Спроси у Комаровского» в эфире телеканала «Украина», отвечая на вопрос зрительницы. Выпуск также вышел на его YouTube-канале.

Телезрительница рассказала, что в одной комнате с ней и ее мужем спит их дочь. При этом супруг женщины до двух часов ночи смотрит телевизор. Обеспокоенная мать спросила, не вредна ли такая привычка ее мужа для ребенка.

Комаровский в своем ответе сначала с иронией высказался о распространенном предположении, что на спящих рядом с работающим телевизором детей воздействуют некие волны. «Если вы думаете, что из телевизора вылезает какая-то опасная волна и накрывает несчастного спящего ребенка, и от этого у него будут проблемы с нервной системой и так далее — нет, вы не правы», — заверил специалист. Комаровский выразил уверенность в том, что работающий телевизор никак не влияет на здоровье спящих детей, если действительно не мешает им спать.

При этом доктор подчеркнул, что, если ребенок постоянно просыпается и просит выключить телевизор, тогда работа прибора однозначно мешает ему спать. Комаровский также раскритиковал привычку некоторых мужчин допоздна смотреть телепередачи, однако попросил зрительницу «не придумывать вредность телевизора».

Ранее доктор Комаровский опроверг популярное заблуждение об ангине. Телеведущий заверил, что это заболевание невозможно вылечить полосканиями горла. По словам Комаровского, ангину лечат только приемом антибиотиков.