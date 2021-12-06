В России захотели создать единую систему по борьбе с COVID-19 в школах

В России необходимо создать единую систему для выявления заболевших COVID-19 в школах. С таким предложением выступила зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Наталья Костенко, сообщает «Парламентская газета».

К Костенко обратились родители учеников и рассказали о неэффективности принятых в общеобразовательных учреждениях мер безопасности.

«На федеральном уровне не выработан единый для всех регионов алгоритм по своевременному выявлению больных COVID-19 учеников, обеспечению их изоляции от здоровых детей, а также (при превышении эпидемиологического порога) переводу класса или школы на карантин», — указала зампред комитета Госдумы по туризму. Свою инициативу по борьбе с вирусом она намерена передать вице-премьеру России, главе оперативного штаба Татьяне Голиковой. В парламенте ее предложение восприняли неоднозначно.

Так, по мнению члена комитета Совета Федерации по социальной политике, врача-педиатра Владимира Круглого, общие правила для всех школ будут полезны.

Его оппонент, депутат Госдумы, врач Айрат Фаррахов подчеркнул, что стандарты и так едины, а решения в каждом субъекте принимаются в зависимости от ситуации. Дополнительные указания он счел излишними.

Ранее Глава Минпросвещения Сергей Кравцов оценил вероятность введения QR-кодов для учителей школ. Он пояснил, что этот вопрос не обсуждается. Также, добавил он, пока на повестке дня не стоит вопрос о недопуске в школу непривитых от коронавируса школьников.