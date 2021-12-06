Актер Николай Мартон рассказал о последнем разговоре с Ниной Ургант

Народный артист РСФСР Николай Мартон, работавший с покойной актрисой Ниной Ургант в Александринском театре около 60 лет, рассказал о своем последнем разговоре с коллегой. Подробности их беседы приводит News.ru.

По словам Мартона, в последний раз они созванивались 4 сентября. Тогда он поздравлял актрису с 92-летием. Мартон подчеркнул, что разговор длился больше часа, а сама артистка «будто прощалась, стараясь наговориться напоследок».

«Мы вспоминали наших коллег и друзей, которых уже нет с нами, наши спектакли. Ниночка сказала, что самым счастливым временем ее жизни был период, когда она играла по 38-40 спектаклей в месяц. То есть она играла каждый день, а иногда по два спектакля в день. Главным в жизни для Нины была профессия», — поделился Мартон.

Народная артистка РСФСР Нина Ургант скончалась на 93-м году жизни у себя дома в Санкт-Петербурге 3 декабря. В 2014 году она сообщила, что у нее диагностировали болезнь Паркинсона.