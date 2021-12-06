Синоптик предрек новый рекорд по осадкам 7 декабря

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил о возможном установлении нового рекорда по осадкам 7 декабря. По его словам, ожидаемое количество снега в этот день может может составить 15 миллиметров. Это на 2,3 пункта выше, чем установленный рекорд по осадкам 7 декабря 1949 года. Об этом синоптик сообщил в беседе с «Лентой.ру».

Температура 7 декабря будет выше нормы, заявил Леус. Этому поспособствует балканский циклон, пришедший с юго-запада, добавил он. Ожидается, что в столичном регионе будет идти мокрый снег. По прогнозу Леуса, в Москве за день может выпасть от 10 до 15 миллиметров осадков, что составляет почти четверть месячной нормы.

«Осадков много. Возможно, мы подберемся к рекорду. У нас рекордное количество осадков для этого дня составляет 12,7 мм, оно было зафиксировано в 1949 году», — поделился Леус.

Ранее ведущий специалист «Фобоса» рассказал о погоде на ближайшие три дня в центральной части Европейской территории России: над страной пройдет балканский циклон, он принесет большое количество осадков и похолодание. «Уже завтра Россия попадет под влияние очередного балканского циклона, который придет с юго-запада. В нем много влаги, так как родился он в приморском регионе», — сообщил метеоролог.