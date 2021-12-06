Синоптик предупредил о гололедице и похолодании в Москве

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в разговоре с «Лентой.ру» рассказал о погоде на ближайшие три дня в центральной части Европейской территории России: над страной пройдет балканский циклон, он принесет большое количество осадков и похолодание.

«Уже завтра Россия попадет под влияние очередного балканского циклона, который придет с юго-запада. В нем много влаги, так как родился он в приморском регионе. При этом завтра мы окажемся в его теплом секторе, а в среду нас ждет холодный фронт, в четверг — тыловая часть, западная периферия», — поделился эксперт.

Таким образом, в Москве во вторник, 7 декабря, ожидается мокрый снег — за день может выпасть от 10 до 15 миллиметров осадков, что составляет четверть месячной нормы. В ночь на среду, 8 декабря, температура в столице опустится до минус трех-пяти градусов, и на дорогах образуется гололедица, предупредил Леус.

Согласно прогнозу метеоролога, последующие дни, 9 и 10 декабря, будут морозными в московском регионе. «В это же время в более северных регионах, например Ярославкой и Костромских областях, будет от минус 15 до минус 20, в Московской области, в северной ее части, температура опустится до минус 16, в южной — до минус 7», — заключил специалист.

Резюмируя, Леус отметил, что прогнозируемая погода отличается от климатической нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Центральной России зимой прогнозируются морозы до минус 20 градусов и оттепели. Он сообщил, что, согласно долгосрочному прогнозу, ожидается глобальное повышение температуры.