Вильфанд рассказал о погоде зимой в Центральной России

В Центральной России зимой прогнозируются морозы до минус 20 градусов и оттепели. О такой погоде рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует РИА Новости.

«Изменчивость погодных условий, согласно прогнозам, будет большой этой зимой на Европейской части России. Это значит, что будет неоднородность — значительные морозы и значительные потепления», — рассказал глава Гидрометцентра Вильфанд.

Он добавил, что, согласно долгосрочному прогнозу, ожидается глобальное повышение температуры. Краткосрочный же прогноз говорит о настоящих морозах, подчеркнул он.

Синоптик отметил, что колебания температуры в Центральной России связаны с потеплением климата. Вторжения арктического воздуха возможны, но чаще всего воздушные массы будут приходить с юга и вызывать оттепели, объяснил Вильфанд.

Ранее Метеоролог Александр Шувалов дал прогноз погоды на начало зимы. По его словам, в это время в средней полосе России ожидается крайне неустойчивая погода.