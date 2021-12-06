Назван самый прибыльный бизнес в России

Исследование: за год выручка в кофейнях с напитками навынос увеличилась на 61%

Самой прибыльной сферой малого бизнеса в России оказались кофейни с напитками навынос. Эта отрасль торговли названа в исследовании «Деловой среды» и «Эвотора», передает ТАСС.

За год выручка в кофейнях с напитками навынос увеличилась на 61 процент. Средний чек вырос на 20 процентов, до 251 рубля. Средняя выручка ларьков с фастфудом взлетела на 26 процентов, а средний чек — на девять процентов, до 356 рублей.

Кроме того, на 26 процентов выросла выручка табачных киосков, пивных магазинов — на 27 процентов, а магазинов «у дома» — на три процента. Хорошую динамику демонстрировали мебельные магазины (плюс 16 процентов), магазины одежды и обуви (плюс 33 и 32 процента соответственно).

Самыми популярными сферами по количеству новых регистраций с января по ноябрь стала розничная торговля (28,9 процента), перевозки пассажиров и грузов (15,2), оптовая торговля (9,7), специализированные строительные работы (7,8) и строительство зданий (5,2). Сфера общепита стала шестой по этому показателю (4,5 процента).

Чаще всего предприниматели открывали новый бизнес в Москве и области — десять и семь процентов соответственно, далее идет Санкт-Петербург. Свое дело чаще начинают мужчины (60,1 процента).

Ранее сообщалось, что индекс деловой активности в российской сфере услуг составил в ноябре 47,1 пункта — на 1,7 пункта меньше, чем в октябре. Сфера услуг оказалась в кризисе из-за слабого потребительского спроса и повторного введения коронавирусных ограничений.