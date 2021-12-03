Российская сфера услуг оказалась в кризисе

Индекс деловой активности в российской сфере услуг составил в ноябре 47,1 пункта — на 1,7 пункта меньше, чем в октябре. Об этом говорится в исследовании IHS Markit.

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Согласно методике расчета индекса, падение ниже 50 пунктов означает спад экономической активности. Снижение производительности ускорилось, став самым быстрым с октября 2020 года. Сфера услуг оказалась в кризисе из-за слабого потребительского спроса и повторного введения коронавирусных ограничений. В ноябре слабый спрос затронул и международных клиентов, в то время как в октябре число экспортных заказов росло.

В ноябре увеличились производственные затраты. Поставщики услуг сообщили о самом быстром росте расходов за шесть месяцев, ставшим одним из самых высоких за всю историю наблюдений. Подорожание сырья связано с увеличением расходов на топливо, зарплату и поставки. Кроме того, предприниматели отметили высокие темпы инфляции, превышающие средние долгосрочные показатели. В целом деловые ожидания российских поставщиков услуг снизились, несмотря на оптимистичные прогнозы по объемам производства на 2022 год.

Исследование проводилось с 12 по 26 ноября 2021 года. В сферу услуг вошли потребительские услуги (за исключением розничной торговли), транспорт, информация, коммуникация, финансы, страхование, недвижимость и другие профессиональные услуги.

В середине ноября Росстат сообщил, что в первом полугодии 2021 года оборот малого бизнеса в стране составил 11,5 процента от общего объема малых, средних и крупных предприятий. Это значение стало минимальным с 2008 года.