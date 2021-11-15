Малый бизнес в России поставил исторический антирекорд

В первом полугодии 2021 года оборот малого бизнеса в России, по данным Росстата, составил 11,5 процента от общего объема малых, средних и крупных предприятий. Такая доля стала историческим антирекордом, минимальным значением с 2008 года, когда статистическая служба начала публиковать подобные оценки, пишут «Ведомости».

В абсолютном выражении оборот малых предприятий по сравнению с тем же периодом 2020 года вырос на 18 процентов, до 13,7 триллиона рублей. Но средний и крупный бизнес увеличил выручку еще выше. Максимальной доля малого бизнеса в общем объеме была в первом полугодии 2017 года — 18,2 процента.

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Как говорится в обзоре Института комплексных стратегических исследований и разработок (ИКСИ), причина такого падения в недостаточной государственной поддержке сектора. В августе 2021 года ее объем оказался на 20 процентов ниже (16,1 миллиарда рублей), чем в тот же месяц в допандемийный 2019 год, а число получателей — меньше на 47 процентов (24,3 тысячи).

По оценке организации, для исполнения целей по развитию малого и среднего бизнеса государству следует увеличить использование инструментов помощи. Речь идет о доступном финансировании и стимулировании спроса на их продукцию.

Эксперты отмечают, что во многом такая динамика связана с резким ростом доходов у предприятий добывающих отраслей, но проблемы сектора это не отменяет. Малый бизнес завязан на доходы населения, а они практически не изменились при росте инфляции более чем на восемь процентов. При этом стоимость промышленных товаров с начала года поднялась на 23 процента, так что рентабельность малых предприятий существенно сократилась.

Руководитель Центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин напомнил, что в мире малый и средний бизнес считается одним из главных драйверов развития экономики и именно от состояния в нем зависит повышение доходов населения и темпы роста экономики. По мнению специалиста, к настоящему времени благоприятная среда для развития сектора в России отсутствует.

Месяц назад президент России Владимир Путин призвал снять барьеры для малого бизнеса, которые остались в стране, чтобы обеспечить благополучие семей и благосостояние граждан.