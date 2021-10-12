Путин призвал снять барьеры для малого бизнеса в России

Президент России Владимир Путин призвал снять барьеры для малого бизнеса, которые еще существуют в стране, чтобы обеспечить благополучие семей и благосостояние граждан. Его слова приводит РИА Новости.

По словам президента, главная задача сейчас состоит в том, чтобы повысить доходы россиян и создать рабочие места во всех регионах страны. «Снятие барьеров, все еще ограничивающих развитие малого бизнеса, чтобы люди имели как можно больше возможностей для повышения благополучия и благосостояния своих семей», — продолжил он.

По мнению Путина, главный враг страны — низкие доходы граждан. Он уверен, что низкие доходы угрожают стабильному развитию страны. В три ближайших года на социальную поддержку россиян предполагается направить 41,5 триллиона рублей, добавил Путин. Президент отметил, что нужно сформировать целостную систему поддержки семей с детьми.

Также, по словам главы государства, темпы инфляции по результатам года превысят прогнозный уровень в 5,8 процента. Рост цен президент считает одной из главных проблем национальной экономики. При этом в целом она восстановилась до докризисного уровня, полагает Путин. Также он поручил правительству в течение месяца подготовить дополнительные меры социальной поддержки граждан.