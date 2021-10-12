Российские госкомпании дадут денег малому бизнесу

Минэкономразвития доработало поправки к закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Там описан механизм «выращивания» крупнейшими заказчиками (компаниями с госучастием) поставщиков из малого и среднего бизнеса для их возможного участия в закупках, пишут «Ведомости».

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Крупнейшие заказчики станут реализовывать индивидуальные программы развития поставщиков. Это может быть денежная помощь, правовая или другая форма поддержки. В прошлом году самыми крупными компаниями, закупающими продукцию у малого и среднего бизнеса, оказались РЖД (222,4 миллиарда рублей), «Ростелеком» (140,9 миллиарда рублей) и Сбербанк (118,1 миллиарда),

Отбор поставщиков, формирование требований и финансирование программы отдадут на откуп крупнейшим заказчикам. Требования к участникам программ и к проведению отбора компаний определит правительство. Власти считают, что новая инициатива позволит создать дополнительные условия для развития производства, в том числе инновационного, выводить на рынок новые товары и проводить политику импортозамещения.

Новая программа чревата «выращиванием» «ручных» поставщиков и сговорами, считает член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. Мера поможет компаниями, которые уже известны на рынке, но это может усложнить участие в закупках новых фирм, ранее не участвовавших в тендерах, подчеркивает сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян.