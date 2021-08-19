В России предложили возродить министерство времен СССР

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил возродить министерство геологии, существовавшее в СССР с 1946 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Миронова президенту России Владимиру Путину.

Депутат предложил вывести Роснедра из подчинения Минприроды, чтобы создать единый центр компетенций управления недрами. Он считает, что в настоящее время геологическая отрасль не удовлетворяет потребности государства в полном объеме, поскольку раздроблена между Минприроды, Роснедрами и «Росгеологией» и у нее отсутствует руководитель, отвечающий за прирост запасов. Миронов привел в пример СССР, создавший «беспрецедентно богатую минерально-сырьевую базу» благодаря единой вертикали управления.

Миронов предложил два варианта реформирования отрасли: создать отдельное министерство геологии, куда войдут департамент недропользования Минприроды, Роснедра и «Росгеология», или переподчинить Роснедра напрямую правительству и забрать у Минприроды возможность нормативно-правового регулирования в сфере недропользования.

Помощник президента Максим Орешкин попросил правительство проработать представленные предложения. Источник издания сообщил, что министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов лоббирует противоположную идею. Он хочет реорганизовать Роснедра и присоединить к департаменту недропользования Минприроды. В Минфине выступают против появления нового министерства из-за дополнительных бюджетных расходов. Минпромторг и Минэкономики не против создания единого центра по вопросам геологии, сообщил источник издания.

Юрист Дмитрий Черняков назвал нынешнее регулирование недропользования «в целом адекватным». Он считает, что переход отрасли от одного ведомства к другому не повысит ее эффективность. В первую очередь необходимо пересмотреть регулирование недрами.

В начале июля бывший глава Верховного совета России Руслан Хасбулатов предложил ввести новый налог на добычу полезных ископаемых для повышения пенсий. Он посетовал, что народ ничего не имеет от роста стоимости углеводородов.