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Министры финансов и экономики России отстали от подчиненных по доходам

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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Министерство финансов и министерство экономического развития России отчитались о доходах и имуществе служащих. В обоих случаях оказалось, что главы ведомства в несколько раз отстают от лидеров рейтинга и некоторых других подчиненных, которые в 2020 году заработали гораздо больше. Документы проанализировал РБК.

В системе Минфина о наибольшем семейном доходе рассказал директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Владимир Назаров — 62,4 миллиона рублей. Без супруги он заработал 46,2 миллиона, что в полтора раза больше, чем годом ранее.

Если смотреть только индивидуальный доход, то лидером оказался директор департамента финансовой политики Иван Чебесков — 49,2 миллиона рублей. Министр Антон Силуанов, как следует из апрельского отчета правительства, заработал 34,9 миллиона рублей.

Помимо Назарова и Чебескова, больше главы ведомства получили два его заместителя — Павел Кадочников (44,1 миллиона рублей) и статс-секретарь Алексей Сазанов (45,6 миллиона). По семейному доходу Силуанов, у которого нет супруги, уступил девяти подчиненным.

В системе Минэкономразвития лучший результат по доходам у ректора Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Сергея Синельникова-Мурылева — 79,2 миллиона рублей вместе с супругой и 70,4 миллиона самостоятельно. Его доход за год почти не изменился.

Если не учитывать подведомственные учреждения, то лидером стал первый заместитель министра Андрей Иванов, который получил почти 61,5 миллиона рублей. Однако в министерство он перешел только в середине 2020 года, до этого работал замглавы Минфина.

Министр Максим Решетников за 2020 год заработал 22,7 миллиона рублей. Его опережают восемь чиновников из системы МЭР, в том числе советники. Впрочем, доходы некоторых служащих ведомства включают единовременные субсидии на приобретение жилья, составившие от 2 до 18 миллионов рублей.

Ранее на этой неделе стало известно, что доходы генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина за год увеличились с 44,13 до 83,11 миллиона рублей.

Самым богатым чиновником России второй год подряд стал глава Минпромторга Денис Мантуров. За 2020 год его доход составил 740,4 миллиона рублей.

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