Раскрыты доходы Рогозина

Доходы генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина за год увеличились с 44,13 до 83,11 миллиона рублей. Его доходы за 2020 год раскрыт в декларации.
Рогозину принадлежат земельный участок площадью 2545 квадратных метров, жилой дом площадью 782,7 квадратных метра, квартира площадью 346 квадратных метров. Также у гендиректора «Роскосмоса» есть автомобили ГАЗ-21Р и мотоцикл BMW R1200GS Adventure. Супруга Рогозина заработала за прошлый год 2,8 миллиона рублей. В 2018 году доход Рогозина составил 29,5 миллиона рублей.
Рост его доходов объясняется двумя премиями, полученными в 2020 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Роскосмоса».
По итогам 2020 года Счетная палата нашла в «Роскосмосе» нарушения на общую сумму около 30 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заработал почти 10 миллионов рублей в прошлом году. За 2019 год его доход составил 9,726 миллиона рублей. В собственности президента числятся квартира площадью 77 квадратных метров и гараж (18 квадратных метров). Глава Минпромторга России Денис Мантуров оказался самым богатым чиновником в правительстве. Его доход по итогам 2020 года составил 740,4 миллиона рублей.