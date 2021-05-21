«Роскосмос» начнет торговать алкоголем и бельем

«Роскосмос» зарегистрировала в качестве товарного знака фразу «Технологии, проверенные космосом» и будет продавать самые разные категории товаров, связанных с космической деятельностью. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе госкорпорации.

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Компания начнет торговать косметикой, алкоголем, бытовой химией, фармацевтической продукцией, электроприборами, нательным бельем, спорттоварами, играми и другим. Слоган «Технологии, проверенные космосом» должен донести мысль об уникальных технологиях и материалах, которые прошли проверку космосом и стали доступны в повседневной жизни, отметили в корпорации.

В апреле глава компании Дмитрий Рогозин заверил, что страна стоит на пороге важных изменений в космической отрасли. По его словам, речь идет о скором переходе на новую ракетно-космическую технику, а также о начале лунных исследований: сначала при помощи аппаратов, а затем и с участием экипажей космонавтов.

Счетная палата по итогам 2020 года нашла в «Роскосмосе» нарушения на общую сумму около 30 миллиардов рублей. В ноябре 2018 года глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что «Роскосмос» является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений.