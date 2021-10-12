Россияне объяснили «нелюбовь» к банковским картам

Треть россиян предпочитает наличные деньги банковским картам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

В ходе опроса выяснилось, что «нелюбовь» граждан к кредиткам связана с тем, что карты не везде не принимают к оплате, такой вариант ответа выбрали 60 процентов клиентов банка. Также россияне признались, что с помощью «осязаемых» денег они рассчитывают получить скидки при покупках (19 процентов), оплачивают съемное жилье (15 процентов). Еще 4 процента выразили недоверие к цифровым платежам.

В августе сообщалось, что киберпреступники по всему миру использовали новый способ взлома украденных банковских карт Mastercard и Maestro, причем для совершения дорогих покупок злоумышленникам не требовалось знать пин-код жертвы. Чтобы избежать необходимости предоставить четырехзначный код, хакеры применяли тип атаки «человек посередине», подразумевающую включение злоумышленника в стандартные бизнес-операции. В этом сценарии использовались два телефона под управлением ОС Android, а также специально разработанное приложение.

Ранее председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов заявил, что россияне все чаще начали отказываться от наличных купюр в пользу безналичной оплаты. При этом финансист предсказал, что, несмотря на такую тенденцию, часть «осязаемых» денег в России останутся. «В крупных населенных пунктах у нас отказ от наличных денег практически произошел», — подчеркнул он, отметив, что в среднем количество безналичных платежей превышает 70 процентов, и эта тенденция продолжает развиваться, то есть наличных будет все меньше и меньше.