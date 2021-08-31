Обнаружен новый способ взлома украденных банковских карт

Киберпреступники по всему миру использовали новый способ взлома украденных банковских карт Mastercard и Maestro. Как обнаружили исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, для совершения дорогих покупок злоумышленникам не требовалось знать пин-код жертвы.

Чтобы избежать необходимости предоставить четырехзначный код, хакеры применяли тип атаки «человек посередине», подразумевающую включение злоумышленника в стандартные бизнес-операции. В этом сценарии использовались два телефона под управление ОС Android, а также специально разработанное киберпреступниками приложение.

Один из смартфонов в этой схеме играл роль PoS-терминала, другой выполнял функции самой карты. Приложение же заставляло украденную карту начать транзакцию, получало все связанные с ней данные, а потом передавало их в магазин в измененном виде с отсутствующей строкой об удачной проверке пин-кода. Для продавца вся эта схема выглядела как обычная оплата из мобильного приложения.

Исследователи отмечают, что в 2020 году схожая уязвимость была обнаружена в банковских картах Visa. При этом Mastercard устранил проблему, как только швейцарцы о ней сообщили, а вот аналогичных сведений от Visa пока не поступало. О том, скольким мошенникам удалось воспользоваться схемой, ничего не сообщается.

Ранее россиян предупредили о новой опасной схеме преступников. Исследователи сразу нескольких фирм зафиксировали в стране факты мошенничества, связанные с фейковыми банковскими выплатами. В частности, киберпреступники создавали поддельные сайты, на которых родителям школьников предлагалось получить дополнительные выплаты.

