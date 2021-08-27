Личные данные более миллиона пользователей Android оказались в открытом доступе

В сеть утекли личные данные более одного миллиона пользователей Android. Об этом сообщает портал Gizmochina со ссылкой на доклад vpnMentor.

Информация о пользователях оказалась в открытом доступе из-за ошибки популярного разработчика игр EskyFun для Android. Отмечается, что компания использовала незащищенный сервер для хранения данных геймеров.

При этом, по данным исследователей, у нее не было веских причин собирать и хранить конфиденциальноую информацию об игроках.

Ранее сообщалось, что киберпреступники слили в сеть личные данные людей, которые приобрели билеты на Олимпийские игры в Токио. В руках злоумышленников оказались логины и пароли покупателей. Также они получили доступ к личным данным волонтеров и тех, кто купил билеты на Паралимпийские игры.

EskyFun — популярный китайский разработчик Android-игр. Компания выпускает ролевые игры в жанре фэнтези, самые известные из них — Dynasty Heroes: Legend of Samkok, Metamorph M и Rainbow Story: Fantasy MMORPG.