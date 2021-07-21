Личные данные покупателей билетов на Олимпиаду утекли в сеть

В сеть утекли личные данные людей, купивших билеты на Олимпиаду. Об этом сообщает Kyodo.

Власти страны подтвердили, что в руках злоумышленников оказались логины и пароли покупателей билетов на Олимпиаду. Кроме того, киберпреступники получили доступ к личным данным волонтеров и тех, кто приобрел билеты на Паралимпийские игры.

Оганизационный комитет Олимпиады начал расследование.

Ранее власти Японии заявили, что российские хакеры могут попытаться повлиять на Олимпийские игры в Токио. Советник оргкомитета Олимпиады Тосио Нава предположил, что злоумышленники будут прилагать усилия, чтобы прервать телевизионную и интернет-трансляцию. Он посчитал, что с наибольшей вероятностью атаку совершат группировки из России или Северной Кореи.

Олимпийские игры были перенесены на лето 2021 года из-за ситуации с пандемией коронавируса. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.