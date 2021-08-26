Личные счета россиян защитили от блокировок налоговой

Банки больше не смогут блокировать по просьбе налоговой службы личные счета индивидуальных предпринимателей из-за наличия долгов на расчетном бизнес-счете. Теперь для этого потребуется судебное решение. Соответствующее постановление вынес Верховный суд России (ВС), пишет «Коммерсантъ». Позиция суда по защите клиентов настолько четкая, что налоговики не рискнут ее игнорировать, считают юристы.

ВС сформировал свое мнение по данному вопросу, рассмотрев два спора ВТБ с налоговиками. Банк отказывался блокировать личные счета клиентов из-за налоговых долгов, возникших при ведении предпринимательской деятельности. В первом случае обнаружилась неоплата страховых взносов на 65 тысяч рублей, во втором — налоговая недоимка на два миллиона рублей. ВТБ не стал применять санкции в отношении счетов физических лиц и заблокировал только расчетные счета для бизнеса, за что получил штраф от налоговой в размере 166 тысяч рублей. Суды трех инспекций поддержали налоговиков, но ВС занял другую позицию.

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Судебная коллегия по экономическим вопроса ВС назвала недопустимой блокировку личных счетов физлиц без судебного решения. В коллегии сослались, в том числе, на инструкцию Центробанка. Таким образом, инспекция имеет право взыскать без суда налоговые долги только со счетов ИП.

Юристы положительно отнеслись к решению ВС. Партнер КА «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская заявила, что ей «отрадно видеть позицию суда "с человеческим лицом"». Она считает, что граждане станут больше доверять банкам и безналичным деньгам. Глава бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов отметил, что подобные споры не редкость, но банки обычно не доходят до высшего суда. Он назвал решение ВС «крайне важным для практики».

Источник в налоговой не считает решение ВС прецедентным, поскольку спор индивидуальный и подобных дел было лишь 17 за последние три года. Налоговики просят банки блокировать личные счета, когда точно уверены, что на них зачисляется коммерческий доход, пояснил он. Кроме того, почти всегда при отсутствии средств на счете ИП налоговики обращаются к судебным приставам.

Тем не менее у банков остаются причины для блокировки счетов клиентов. Поводом могут стать переводы из сомнительных источников и однообразные зачисления в течение нескольких дней. Кроме того, подозрение вызовет снятие средств одним человеком с карт разных юрлиц. Личность потенциального мошенника установят при просмотре видеозаписи с банкомата. Также риск ограничения доступа к счету возникнет при пополнении крупной суммы.