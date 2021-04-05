Юрист перечислил поводы для блокировки банковского счета

Банковские счета часто блокируют в случае, если на них поступает перевод из сомнительных источников. Кроме того, вопросы у банка вызывают однообразные зачисления в течение нескольких дней. Эти и другие причины для блокировки счета в беседе с агентством «Прайм» перечислил генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

«Чаще всего подозрительными переводами считаются переводы от юридических лиц, из-за границы, переводы из тех источников поступления денежных средств, которые не стандартны для физического лица», — пояснил эксперт. Юрист также добавил, что под сомнение попадают однообразные переводы, после которых в течение суток с карты снимают наличные.

Другой причиной может стать личность того, кто снимает деньги с карты, рассказал Петропольской. Он пояснил, что если один и тот же человек в течение нескольких дней обналичивает средства с карт, принадлежащих разным юрлицам, их счета попадут под блокировку. Личность того, кто снимает деньги, устанавливается с помощью камеры на банкомате.

Счет могут заблокировать и в том случае, если на карту положить подозрительно большую сумму денег. Это особенно относится к тем гражданам, кто имеет низкий официальный доход.

Ранее финансист Дмитрий Ферапонтов рассказал, как определить оригинальность банкнот. По его словам, главное правило — пользоваться только кассами банков, а не «привокзальными» валютообменными пунктами, в которых возникает 99 процентов правонарушений.