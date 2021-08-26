Налоговый инспектор получил условный срок за советы по уклонению от налогов

Суд приговорил налогового инспектора из Читы к двум годам лишения свободы условно за нелегальные консультации по уклонению от уплаты налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Забайкальскому краю.

По данным следствия, инспектор воспользовался служебным положением, обладая доступом к материалам налоговых проверок, через сообщника организовал платные консультации по способам уклонения от уплаты налогов. Он учил своих подопечных подготовке фиктивной отчетной документации, подаче уточняющих деклараций, обжалованию в судебных инстанциях и прочим методам.

По версии ФСБ, таким образом мужчина заработал 410 тысяч рублей, а пресечение его противоправной деятельности позволило предотвратить ущерб в размере 400 миллионов рублей в виде недополученных налогов.

Инспектора признали виновным по части 3 статьи 183 Уголовного кодекса РФ (незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну) и части 3 статьи 272 Уголовного кодекса РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Ранее стало известно, что у руководителя одного из проектов Минобороны России мошенники украли более 30 тысяч рублей. 17 августа мужчина обнаружил, что кто-то за его счет приобрел товары на платформе AliExpress, а также вложился в криптовалюту. В общей сложности мошенники потратили со счетов чиновника 36 тысяч рублей. Пострадавший написал заявление в полицию, правоохранители в настоящее время разыскивают преступников.