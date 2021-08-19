Россиян предупредили о новом способе обмана ипотечников

Мошенники придумали новый способ обогащения — на волне ипотечного бума они создают поддельные сайты, с помощью которых гражданам предлагается оформить документы для проведения операций с недвижимостью. На самом деле эти сайты используются для кражи денег россиян с банковских карт, сообщил РИА Новости директор блока экспертных сервисов BI.ZONE (дочерняя структура «Сбера») Евгений Волошин.

Такие сайты очень похожи на портал госуслуг, предупредил эксперт. Всего сотрудники BI.ZONE обнаружили 234 мошеннических портала, мимикрирующих под органы государственной власти. Посетителям таких сайтов предлагается получить выписки из Единого государственного реестра недвижимости, Единого государственного реестра прав и кадастрового паспорта.

Фальшивые сайты начали массово появляться в 2020 году, отметил специалист. Такие порталы блокируют, но злоумышленники заново их восстанавливают.

Чтобы не стать жертвой мошенников, Волошин посоветовал проверять адресную строку: там должен быть префикс HTTPS. Кроме того, сайт должен открываться без ошибок и предупреждений безопасности. Следует обращать внимание и на наличие орфографических ошибок на ресурсе.

Ранее эксперты по кибербезопасности предупредили россиян о новом виде мошенничества, который набирает популярность в последнее время. Хакеры подделывают сим-карты жертв, после чего переводят деньги из банковских приложений на свои счета.