Финансист предсказал отказ от части денег в России

Председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов в интервью радио Sputnik заявил, что россияне все чаще начали отказываться от наличных купюр в пользу безналичной оплаты.

При этом финансист предсказал, что, несмотря на такую тенденцию, часть «осязаемых» денен в России останутся. «В крупных населенных пунктах у нас отказ от наличных денег практически произошел», — подчеркнул он, отметив, что в среднем количество безналичных платежей превышает 70 процентов, и эта тенденция продолжает развиваться, то есть наличных будет все меньше и меньше.

По мнению Достова, такая тенденция появилась из-за коронавируса, так как роль безналичных платежей во время пандемии выросла. Такая тенденция указывает на практически полный отказ от «осязаемых» денег в пользу «виртуальных».

Однако некоторые наличные деньги россияне продолжат применять. К ним относятся крупные купюры и мелочь, которую отдают детям или применяют для чаевых.

Ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин спрогнозировал практически полный отказ россиян от банковских пластиковых карт к 2025 году. По его словам, многие россияне отказываются и от наличных денег, доля полностью безналичных клиентов выросла к настоящему времени почти до половины с примерно 25 процентов в 2014 году.