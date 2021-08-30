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Специалисты оценили необходимость оставлять подпись на банковской карте

Банкиры Карпов и Иванов назвали подпись клиента на банковской карте атавизмом
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Фото: Pixabay

Клиентам до сих пор необходимо подписывать банковские карты, однако это формальное требование, считают специалисты в этой отрасли. Это требование кажется атавизмом, сообщил для агентства «Прайм» вице-президент, начальник управления по развитию кредитных и дебетовых карточных продуктов Банка "Ренессанс Кредит" Петр Карпов.

По мнению банкира, требование оставлять подпись на карте скоро исчезнет. Платежные системы практические исключают случаи, когда сверка подписи может понадобится на картах с чипами, бесконтактной оплатой, а также токенизацией карт через мобильные кошельки.

Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов согласился с коллегой-специалистом и заявил, что личная подпись на оборотной стороне карты давно перестала быть эффективным инструментом защиты.

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