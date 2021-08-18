Юрист предупредила об опасной находке на улице

Юрист Левушкина объяснила, что будет, если найти на улице чужой кошелек и не вернуть

Юрист Наталья Левушкина предупредила об опасной находке на улице, ею может стать кошелек, передают «Аргументы и факты». Специалист пояснила, что присвоение чужого имущества может грозить санкциями по закону.

Она отметила, что, согласно Гражданскому кодексу РФ, гражданин, нашедший кошелек, должен уведомить об этом владельца. Если узнать, кому принадлежит потеря, невозможно, следует обратиться в полицию или орган местного самоуправления, там в заявлении необходимо описать, что находилось внутри.

Также можно попросить отдать находку, если хозяин не найдется. Это возможно спустя шесть месяцев. Ответственность за незаконное присвоение имущества напрямую зависит от стоимости найденного.

Так, если она не превышает тысячу рублей, это влечет административный штраф в размере до пятикратной стоимости или административный арест до 15 суток. Мелкое хищение на сумму не более 2,5 тысяч рублей грозит взысканием не менее трех тысяч рублей, арестом от 10 до 15 суток или обязательными работами до 50 часов, предупредила Левушкина. Если же суммы оказались выше, это квалифицируется по статье 158 УК РФ как кража.

«Например, если его стоимость более одного миллиона рублей, при незаконном присвоении этой вещи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет, либо без такового», — рассказала юрист.

Она также объяснила порядок действий с найденной банковской картой. Если она попала в чужие руки, то считается скомпрометированной. Даже если человек вернул ее владельцу, а потом со счета украли деньги аферисты, в краже могут заподозрить нашедшего. Карточку лучше подобрать, позвонить в банк, там ее заблокируют и свяжутся с держателем. Сам пластик можно разрезать или сломать, чтобы им никто не смог воспользоваться.

Ранее Московский метрополитен напомнил правила поиска утерянных вещей. Найти потерянную вещь можно так: позвонить в контакт-центр «Московского транспорта» с мобильного 3210 или 8-495-539-54-54 или заполнить форму в мобильном приложении «Метро Москвы». Главное — точно описать предмет, сказать, когда вы потеряли вещь и контакты для обратной связи. Склады забытых вещей находятся на станциях: «Котельники» и «Деловой центр». Режим работы: ежедневно с 8 до 20 часов.

