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Житель Подмосковья избил вернувшего ему потерянный кошелек пенсионера

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Житель Люберецкого района Подмосковья избил 60-летнего пенсионера, вернувшего ему потерянный кошелек. Инцидент попал на видео, его опубликовала «Комсомольская правда» в Telegram-канале.

Уточняется, что пожилой мужчина из поселка Малаховка обнаружил борсетку с кошельком на улице, затем связался с хозяином находки и захотел вернуть вещи. Однако сразу после встречи мужчина стал избивать пенсионера — у того была нарушена речь, и россиянину показалось, что его собеседник просто выпил.

Сообщается, что пожилой мужчина недавно перенес инсульт, из-за чего у него были проблемы с речью. В настоящее время пенсионер находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее житель Екатеринбурга избил глухонемого 75-летнего пенсионера за то, что тот не был способен ответить на его вопрос. Пострадавший смог самостоятельно подняться, доехать до дома и рассказать родственникам, что с ним случилось. Семья отвезла его в больницу.

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