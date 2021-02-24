Россиянин пнул в спину мешавшего ему пройти инвалида и попал на видео

В Кирове местный житель пнул в спину слабослышащего инвалида, который мешал ему пройти в магазин. Произошедшее попало на видео, ролик опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

Конфликт произошел на Октябрьском проспекте. На записи видно, что мужчина и женщина пытаются пройти в магазин. В этот момент перед ними выходит россиянин с тростью и упирается в балку, чтобы спуститься по лестнице.

Разозлившись, мужчина пинает старика в спину ногой так, что тот падает, после чего обходит его и проходит в магазин. Женщина следует за ним, не пытаясь помочь упавшему. Тот самостоятельно поднимается и проходит в помещение. На этом запись заканчивается.

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